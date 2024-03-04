Под машиной замректора Луганского Государственного университета нашли взрывчатку

Под машиной заместителя ректора Луганского Государственного Университета (ЛГУ) Виталия Киселева нашли взрывное устройство. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Предмет, похожий на взрывчатку, нашла служебная собака, пояснил телеканал. Территорию вокруг автомобиля оцепили, движение транспорта и пешеходов было ограничено.

Сотрудники главного криминалистического управления СК забрали предмет, похожий на электродетонатор, и неустановленное вещество белого цвета.

До этого беспилотный летательный аппарат с двигателем иностранного производства и 20 кг взрывчатого вещества нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Специалисты изучили дрон. Устройство оказалось беспилотником самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев такого дрона — семь метров. Устройство переносило на себе 20 кг взрывчатого вещества.

Ранее в Петербурге дрон врезался в жилой пятиэтажный дом.