Школьница проломила череп в метро Петербурга

В метро Петербурга 16-летняя девушка получила тяжелые травмы, когда выходила из вагона на станции «Ладожская». Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на станции метро «Ладожская» 16-летняя школьница выходила из вагона, потеряла сознание и упала на рельсы. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации, у нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и костей на лице, а также ушиб головного мозга.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее человек упал на рельсы в московском метро.