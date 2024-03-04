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Школьница проломила череп в метро Петербурга

«78.ru»: в метро Петербурга школьница получила перелом черепа, выходя из вагона

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В метро Петербурга 16-летняя девушка получила тяжелые травмы, когда выходила из вагона на станции «Ладожская». Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на станции метро «Ладожская» 16-летняя школьница выходила из вагона, потеряла сознание и упала на рельсы. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации, у нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и костей на лице, а также ушиб головного мозга.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее человек упал на рельсы в московском метро.

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