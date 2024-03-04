Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв моста в Самарской области

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области в России. Об этом пишет издание «РБК Украина».

По данным украинской разведки, диверсию осуществили 4 марта около 06:00, а мост был выбран в качестве цели, поскольку через него якобы перевозили грузы военного назначения. В ГУР также утверждают, что ремонт переправы займет несколько недель.

До этого о взрыве на мосту в Самарской области писал Telegram-канал Baza. Согласно информации журналистов, неизвестные пытались подорвать опору. Позднее источник ТАСС подтвердил, что взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства.

В настоящее время движение по переправе перекрыто, а на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Известно о задержке нескольких поездов: из Москвы в Орск и двух — в Самару, а также двух составов из Сызрани в Мирную и Самару. Также ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов, отметили в РЖД.

Ранее в машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство.