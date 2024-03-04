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Пьяный мужчина кидался яблоками в самолете Томск — Москва

В аэропорту Томска задержали мужчину, кидавшегося яблоками в пассажиров

В Томске сняли с рейса до Москвы агрессивного мужчину, он ударил бортпроводника и кидался яблоками в пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».

Инцидент произошел на борту самолета, готовящегося к вылету из Томска в Москву, один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош. Мужчина ударил бортпроводника и кидался в других пассажиров яблоками.

Дебошира сняли с рейса и доставили в отдел полиции, 29-летний мужчина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин выпил и устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Бангкок.

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