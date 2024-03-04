В Минобрнауки не поддержали скандальный курс подготовки психологов к работе с ветеранами

Министерство науки и высшего образования России отказалось поддержать скандальную программу подготовки психологов к работе с ветеранами военной операции на Украине. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Источник издания в министерстве заявил, что разославший эту программу в вузы чиновник уволен.

По его данным, в Минобрнауки уже работают над созданием другой программы, но это займет «достаточно много времени».

На прошлой неделе в базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) была опубликована новая вузовская дисциплина «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Документ предусматривал 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами», и лишь один час о психологических последствиях «нравственного или безнравственного поведения на войне». В нем говорилось, что госфонду «Защитники Отечества» не хватает специалистов, поэтому он хочет привлечь «психологов-энерготерапевтов», астрологов и «психологов-тарологов».

Ранее Путин предложил сделать обязательной работу с психологом для вернувшихся с военной операции.