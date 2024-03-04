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Пьяный россиянин поссорился с сожительницей из-за рассольника и напал на нее с ножом

В Благовещенске осудили мужчину, ударившего женщину ножом из-за рассольника

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Shutterstock/Gorloff-KV

Благовещенский районный суд огласил приговор местному жителю, который в ходе семейной ссоры напал с ножом на сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бытовая ссора сожителей закончилась поножовщиной, семейная пара распивала спиртные напитки на кухне в квартире. В какой-то момент сожительница обвиняемого заметила, что в рассольнике, который она варила для внучки, нет мяса.

Женщина высказала сожителю претензии и ушла в другую комнату, мужчина разозлился схватил со стола кухонный нож и ударил им сожительницу в живот. Пострадавшую спасли, решением суда обвиняемому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

Ранее женщина ударила мужа ножом в спину, пока разговаривала с дочерью по телефону.

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