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В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем фракции Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается добавлять к пенсии выплаты в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Текст законопроекта опубликовал ТАСС.

«Законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление пенсионеру, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

25 февраля сообщалось, что жителям России, которые выходят на пенсию в 2024 году, могут рассчитать размер выплат благодаря индивидуальному коэффициенту.

Также эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко заявила, что получить социальную пенсию в 2024 году могут мужчины 68 лет и женщины 63 лет.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова сказала, что в России необходимо создать новую федеральную программу «Социальный дом», по которой многодетные семьи могли бы получить жилые дома бесплатно на пожизненное пользование.

Ранее стало известно, что швейцарцы отказались от повышения пенсионного возраста и одобрили себе 13-ю пенсию.

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