Город на западе США засыпало перекати-полем

Американский город Саут-Джордан, расположенный на западе США в штате Юта, в минувшие выходные был засыпан перекати-полем. Об этом сообщает KSL News.

Сильный ветер пригнал в город многие тысячи этих растений. Перекати-поле, мешая движению, скопились на улицах Саут-Джордана, засыпали автомобили, закатились в гаражи.

В настоящее время коммунальные службы занялись очисткой улиц.

Жители города с юмором отнеслись к возникшей ситуации и назвали сорняки катящимися захватчиками.

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