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Город на западе США засыпало перекати-полем

Американский город в штате Юта был почти полностью засыпан перекати-полем

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Американский город Саут-Джордан, расположенный на западе США в штате Юта, в минувшие выходные был засыпан перекати-полем. Об этом сообщает KSL News.

Сильный ветер пригнал в город многие тысячи этих растений. Перекати-поле, мешая движению, скопились на улицах Саут-Джордана, засыпали автомобили, закатились в гаражи.

В настоящее время коммунальные службы занялись очисткой улиц.

Жители города с юмором отнеслись к возникшей ситуации и назвали сорняки катящимися захватчиками.

Ранее сообщалось, что ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что опустошительные нашествия саранчи в ближайшем будущем могут стать более распространенным явлением из-за усиления дождей и ветров, вызванного изменением климата.

До этого ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что на самом деле мотыльки не летят на свет, а, напротив, всячески избегают искусственного освещения.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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