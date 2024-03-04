Попавшего под лавину на Камчатке волонтера унесло в океан

Волонтер, который попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан. Проводятся поисковые операции для его обнаружения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу природоохранного резервата.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в районе мыса Чажма, когда снежно-ледовые массы самопроизвольно сорвались в воду, где находился Артем Васильев. Госинспекторы пытались помочь ему, но стихия оказалась сильнее. В результате, по предварительной версии, его унесло течением в океан.

Поисковые работы организованы силами сотрудников заповедника, а также переданы судам в районе происшествия. При улучшении погодных условий на место вылетит вертолет с руководством заповедника и представителями следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Артем Васильев, 33-летний волонтер, участвовавший в различных волонтерских программах заповедника с 2018 года, был хорошо подготовлен и имел опыт работы на территории. Он помогал патрулировать заповедник. Инцидент произошел в период повышенной лавинной опасности из-за значительного количества свежевыпавшего снега на полуострове.

Ранее сотрудникам Кроноцкого заповедника отменили приговор.