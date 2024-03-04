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В Московской области заметили северное сияние

Жители Московской области публикуют в соцсетях фотографии северного сияния

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Lisi Niesner/Reuters

Жители Подмосковья выложили в социальных сетях фотографии северного сияния. Об этом сообщает РИА Новости.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что на Земле началась магнитная буря из-за выброса солнечного вещества, который произошел 28-29 февраля. Там отметили, что из-за этого можно будет наблюдать полярные сияния в ночь на 4 марта даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

В канале «АстроФотоБолото» вечером в воскресенье опубликовали фото северного сияния, снятого на севере Подмосковья. Кроме того, редкий для этих широт атмосферный эффект зафиксировали под Тверью, в районе озера Сенеж и в Ленобласти.

В сообществе «Aurora Hunters — Охотники за сиянием» «ВКонтакте» публикуют фото сияния с Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что пятно на Солнце огромных размеров AR3590 оказалось направлено на Землю. Эта активная область звезды недавно произвела сильнейший выброс солнечного вещества за последние годы. AR3590 появилось на обращенной к Земле стороне Солнца 18 февраля и очень быстро увеличилось до размеров, в несколько раз превосходящих нашу планету.

Ранее священник из Карелии выразил опасения насчет северного сияния над Россией.

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