Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

На Всемирном фестивале молодежи стартовал новый сезон премии «Мы вместе»

Депутат Метелев: модель премии «Мы вместе» была обновлена

close
100%
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

На Всемирном фестивале молодежи дали старт новому сезону международной премии «Мы вместе», сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что прием заявок был запущен на участие в национальном и международном треках сезона премии этого года. Также организаторы премии уточнили, что прием заявок для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня 2024 года.

«Международная премия «Мы вместе» дарит нашим гостям и всем тем, кто неравнодушен и вовлечен в общественные преобразования в России и в мире, возможность представлять лучшие социальные инициативы, развивать свои проекты и запускать новые, находить друзей и становиться частью большой интернациональной семьи волонтеров и гражданских лидеров», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф Артем Метелев, в этом году модель премии была обновлена. По его словам, теперь можно предлагать проекты, личные поступки, а также практики меценатства и наставничества.

«Впервые принимать участие в премии будут территории — муниципалитеты, регионы, представляя свои комплексные программы развития некоммерческого сектора», — добавил Метелев.

Напомним, в прошлом сезоне премии россияне подали почти 40 тыс. заявок, а заявки от иностранных соискателей пришли из 95 стран мира. В 2024 году основной фокус премии будет нацелен на обеспечение главного запроса участников — объединение с единомышленниками.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами