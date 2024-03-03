На Всемирном фестивале молодежи стартовал новый сезон премии «Мы вместе»

На Всемирном фестивале молодежи дали старт новому сезону международной премии «Мы вместе», сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что прием заявок был запущен на участие в национальном и международном треках сезона премии этого года. Также организаторы премии уточнили, что прием заявок для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня 2024 года.

«Международная премия «Мы вместе» дарит нашим гостям и всем тем, кто неравнодушен и вовлечен в общественные преобразования в России и в мире, возможность представлять лучшие социальные инициативы, развивать свои проекты и запускать новые, находить друзей и становиться частью большой интернациональной семьи волонтеров и гражданских лидеров», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф Артем Метелев, в этом году модель премии была обновлена. По его словам, теперь можно предлагать проекты, личные поступки, а также практики меценатства и наставничества.

«Впервые принимать участие в премии будут территории — муниципалитеты, регионы, представляя свои комплексные программы развития некоммерческого сектора», — добавил Метелев.

Напомним, в прошлом сезоне премии россияне подали почти 40 тыс. заявок, а заявки от иностранных соискателей пришли из 95 стран мира. В 2024 году основной фокус премии будет нацелен на обеспечение главного запроса участников — объединение с единомышленниками.