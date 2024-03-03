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Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России

Патриарх Кирилл назвал условием присутствия мигрантов в РФ уважение к стране

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи, назвал два условия присутствия мигрантов в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

По мнению патриарха Кирилла, присутствие иммигрантов в РФ, которое обусловлено экономическими потребностями, возможно, если они «имеют уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают». Кроме того, иммигранты не должны «формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению», считает он.

Глава РПЦ также заявил, что их присутствие в России не должно создавать угроз для национальной идентичности РФ и русских.

В феврале патриарх Кирилл обратился к духовенству Московской митрополии с призывом обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов в Подмосковье.

До этого патриарх Кирилл предупредил, что ошибочная политика в сфере миграции может привести к самым печальным последствиям.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия может потерять идентичность из-за мигрантов.

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