Бывший боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку и сжег чужую машину, чтобы скрыть следы

В Кирове рецидивист изнасиловал девушку, а затем сжег чужую машину, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 24 февраля в гаражах в Гирсовском переулке. Мужчина завел 22-летнюю девушку в чужой ВАЗ, где изнасиловал ее. Позже преступник отвлекся и девушке удалось сбежать. Чтобы замести следы, мужчина отогнал машину в другое место и поджег ее.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 38-летнего Дмитрия Ефимова. Мужчина был судим за особо тяжкие преступления. В 2022 году, отбывая срок за подобное преступление, он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО. После окончания контракта он освободился.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Владелец сгоревшей машины оценил убытки в 200 тыс. рублей.

Ранее в Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, изнасиловавших девушку.