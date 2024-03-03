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Москалькова высказалась о сроках передачи Украине тел погибших при крушении Ил-76

Москалькова: сроки передачи Украине тел погибших на борту Ил-76 не определены

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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что сроки передачи Украине тел погибших при крушении Ил-76 украинских военнопленных пока не определены. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Москальковой, российская сторона завершила соответствующие экспертные процедуры со своей стороны, а также «имеет волю» к передаче останков семьям.

1 марта уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получал списки военнослужащих страны, которые находились на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76.

Он добавил, что Киев готов забрать тела украинских солдат. По словам уполномоченного по правам человека, власти Украины могут инициировать соответствующий процесс в любое время.

Крушение самолета Ил-76, который должен был доставить в Белгород пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 24 января 2024 года. По данным министерства обороны РФ, воздушное судно было сбито украинскими войсками.

Всего на борту самолета находились 65 пленных солдат ВСУ, шесть членов экипажа и трое российских офицеров.

Ранее стало известно количество взаимных посещений пленных омбудсменами РФ и Украины.

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