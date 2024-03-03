В Карабулаке возместят ущерб жителям после спецоперации

Власти Ингушетии окажут помощь жителям Карабулака, чье имущество пострадало в ходе прошедшей в городе контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Махмуд-Али Калиматова.

«Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи… жителям города Карабулака», — сообщил он.

Режим КТО в городе Карабулаке в Ингушетии ввели вечером 2 марта. Отмечалось, что спецназ ФСБ заблокировал в доме группу боевиков, планировавших «резонансные» теракты, при попытке задержания преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Утром 3 марта стало известно, что спецоперация силовых структур в городе Карабулаке завершилась. В оперативных службах отметили, что, по предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Карабулаке были ликвидированы шестеро боевиков.

Позднее в Ингушетии отменили режим контртеррористической операции.

Ранее ФСБ задержала пятерых подозреваемых в сборе средств для террористов на территории Сирии.