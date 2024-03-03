В Ингушетии отменили режим КТО

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции (КТО) после спецоперации ФСБ в Карабулаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 19:30 2 марта 2024 года на части территории города Карабулака», — сказано в тексте.

Режим КТО в городе Карабулаке в Ингушетии ввели вечером 2 марта. Сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал в доме группу боевиков, планировавших «резонансные» теракты, при попытке задержания преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Утром 3 марта стало известно, что спецоперация силовых структур в городе Карабулаке завершилась. В оперативных службах отметили, что, по предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Карабулаке были ликвидированы шестеро боевиков.

Карабулак находится в центральной части Республики Ингушетия, в 9 км к западу от города Сунжи и в 22 км к северо-востоку от Магаса. В городе проживает более 43 тысяч человек.

Ранее ФСБ задержала пятерых подозреваемых в сборе средств для террористов на территории Сирии.