Трое рыбаков едва не замерзли на льду Ладожского озера

Трое рыбаков застряли на тонком льду Ладожского озера в Ленобласти, мужчины не могли выбраться самостоятельно и обратились за помощью в экстренные службы. Об этом сообщается в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы области.

В ночь на 3 марта в службу спасения Ленобласти поступило сообщение о том, что на льду Ладожского озера находятся трое рыбаков, из-за разрушения ледового покрова они не могли выбраться на берег. Один из мужчин провалился в холодную воду и замерзал.

Спасатели обнаружили пострадавших, доставили на берег и сопроводили к их личному автомобилю. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

Ранее в Хабаровском крае двое рыбаков провалились под лед вместе с автомобилем.