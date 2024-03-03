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Трое рыбаков едва не замерзли на льду Ладожского озера

Рыбаков спасли со льда Ладожского озера в Ленобласти

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«Аварийно-спасательная служба ЛО»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Аварийно-спасательная служба ЛО»

Трое рыбаков застряли на тонком льду Ладожского озера в Ленобласти, мужчины не могли выбраться самостоятельно и обратились за помощью в экстренные службы. Об этом сообщается в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы области.

В ночь на 3 марта в службу спасения Ленобласти поступило сообщение о том, что на льду Ладожского озера находятся трое рыбаков, из-за разрушения ледового покрова они не могли выбраться на берег. Один из мужчин провалился в холодную воду и замерзал.

Спасатели обнаружили пострадавших, доставили на берег и сопроводили к их личному автомобилю. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

Ранее в Хабаровском крае двое рыбаков провалились под лед вместе с автомобилем.

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