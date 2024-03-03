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В России запустят сервис для удаленного участия в судах через биометрию

ТАСС: в РФ появится сервис для удаленного участия в судах через биометрию

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В 2024 году в России планируют разработать сервис для дистанционного участия в судебных заседаниях через систему биометрической идентификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде РФ.

По данным ведомства, за запуск сервиса отвечает Минцифры, а работать он будет в судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах. С его помощью участники судебного процесса будут подключаться к онлайн-заседанию через веб-конференцию, а идентифицировать их будут посредством единой биометрической системы, которая позволяет распознавать граждан по голосу и лицу.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ. Как пояснил федеральный судья в отставке Сергей Пашин, окончательное решение о назначении будет приниматься с учетом стажа и авторитета претендента в юридическом сообществе.

По мнению Пашина, вакансию может занять замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее во Владимире предложили использовать искусственный интеллект в работе суда.

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