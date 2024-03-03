Россиянин спас восемь детей из горящего дома

В Пермском крае мужчина вывел из горящего дома восемь несовершеннолетних детей, сосед вызвал пожарных и успел спасти несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Частный дом загорелся в поселке Веселый Мыс в Пермском крае 2 марта, сообщение о возгорании в экстренные службы передал местный житель. Мужчина заметил клубы дыма над домом соседей, забежал в постройку и вывел из нее восемь детей.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров, причины возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.