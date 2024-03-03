Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин спас восемь детей из горящего дома

В Пермском крае сосед помог спасти восемь детей из горящего дома

close
100%
Shutterstock

В Пермском крае мужчина вывел из горящего дома восемь несовершеннолетних детей, сосед вызвал пожарных и успел спасти несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Частный дом загорелся в поселке Веселый Мыс в Пермском крае 2 марта, сообщение о возгорании в экстренные службы передал местный житель. Мужчина заметил клубы дыма над домом соседей, забежал в постройку и вывел из нее восемь детей.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров, причины возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами