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На месте столкновения в Ингушетии найдены оружие, боеприпасы и СВУ

НАК: на месте столкновения в Карабулаке найдены оружие, боеприпасы и СВУ

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На месте столкновения в городе Карабулак в Ингушетии найдены оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

По данным НАК, в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности.

Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что силовики ликвидировали шестерых боевиков, личности которых сейчас устанавливаются. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

«В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство», — сообщили в НАК.

До этого стало известно, что спецоперация силовых структур в Карабулаке завершилась, при этом режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать.

Режим КТО в городе Карабулак в Ингушетии ввели с 19 часов 30 минут 2 марта. Сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал в доме группу боевиков, планировавших «резонансные» теракты, при попытке задержания преступники открыли огонь по силовикам.

Карабулак находится в центральной части Республики Ингушетия, на левом берегу реки Сунжи, в 9 км к западу от центра Сунженского района — города Сунжи и в 22 км к северо-востоку от города Магас. В городе проживает более 43 тысяч человек.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.

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