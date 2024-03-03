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Российские нейрохирурги восстановили череп мужчине, которого сбил поезд

В Тюмени врачи восстановили череп мужчине, которого сбил поезд

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Depositphotos

Врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени спасли жизнь мужчине, которого сбил поезд, с помощью технологий по 3D-моделированию и печати, ему восстановили кости черепа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

37-летний мужчина получил тяжелые травмы, когда его летом 2023 года сбил поезд. После продолжительного лечения состояние россиянина стабилизировалось, он был выписан на амбулаторное лечение, спустя три месяца пациенту предстояла сложная операция по восстановлению костей черепа.

«Нейрохирурги провели пластическую операцию. Особенность данного клинического случая — обширность дефекта, а именно половина окружности по экватору черепа. Позитивный результат мы смогли достигнуть благодаря использованию индивидуального моделирования с применением технологии 3D-печати», — рассказал врач-нейрохирург ОКБ №2 Айдар Хайруллин.

Медики по индивидуальным параметрам изготовили имплант и смогли исправить дефект костей черепа.

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