В Ингушетии завершили спецоперацию

Спецоперация силовых структур в городе Карабулаке в республике Ингушетия завершилась, при этом режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Проведение спецоперации закончилось», — рассказали там.

Отмечается, что режим КТО при этом не отменялся.

В оперативных службах отметили, что, по предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Карабулаке были ликвидированы шестеро боевиков.

«Идет осмотр места, установка личностей», — сообщил собеседник.

До этого сообщалось, что в Карабулаке проводится зачистка квартиры, где скрывались боевики.

Карабулак находится в центральной части Республики Ингушетия, на левом берегу реки Сунжи, в 9 км к западу от центра Сунженского района — города Сунжи и в 22 км к северо-востоку от города Магас. В городе проживает более 43 тысяч человек.

Ранее ФСБ задержала пятерых подозреваемых в сборе средств для террористов на территории Сирии.