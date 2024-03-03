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Программу «Время героев» назвали необходимой мерой для развития госуправления

Депутат Елисеев: качества участников СВО будут востребованы в госуправлении

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Новая кадровая программа «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции, старт которой анонсировал в своем послании к Федеральному Собранию Российской Федерации президент Владимир Путин, — своевременная и необходимая для развития системы государственного управления инициатива, считает первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев.

«Россия всегда славилась людьми, которые на поле боя, отстаивая интересы страны, проявляют не только личное мужество и героизм, но и умеют нести повышенную ответственность. У многих участников СВО за плечами участие в других военных операциях. Эти испытания формируют особые качества, которые укрепляют характер», — отметил он.

По словам Елисеева, ветераны и участники СВО умеют быстро принимать решения в сложных и нестандартных условиях.

«Это очень ценное качество, которое особенно востребовано в государственном управлении в нынешней непростой геополитической обстановке», — сказал депутат.

Елисеев отметил, что Россия проходит путь самоопределения. «Уверен, что опыт, личные качества и знания, которые участники и ветераны СВО приобретут в программе, позволят применить их в мирной жизни», — сказал Елисеев.

Он выразил уверенность, что программа «Время героев» позволит эффективно погрузить участников в правовой, управленческий, социально-экономический контекст.

Ранее стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев». Отмечается, что для подачи заявки необходимо зайти на сайт программы и действовать в соответствии с инструкциями.

Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

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