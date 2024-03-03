Спецназ Германии проводит операцию в Берлине

Германский спецназ проводит операцию в Берлине. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Как сообщает издание, операция проходит в районе Фридрихсхайн. Она проводится в рамках дела о поиске террористов «Фракции Красной армии» (RAF).

«При этом слышны выстрелы», — сказано в сообщении.

По информации Bild, задержаны не менее двух человек. Информация о пострадавших не поступала.

17 февраля сообщалось, что немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека — мужчина и женщина.

До этого немецкое издание Der Spiegel писало, что в Баварии голый мужчина напал на сотрудника полиции.

Полиция задержала 47-летнего хулигана, который был одет в одни стринги и следовал без билета в поезде из Штраубинга в Регенсбург. Позже мужчину отпустили, но он вернулся на вокзал и оголился перед сотрудниками экстренной службы, а после скрылся. Через два часа нарушителя вновь нашли на вокзале в Регенсбурге, где он разделся. При попытке задержания, хулиган напал на полицейского и ударил его по лицу.

Ранее в Германии арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта.