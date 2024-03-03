В Ингушетии проводится зачистка квартиры, где скрывались боевики

Шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

«По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что личности боевиков устанавливаются.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщал, что спецоперация силовых структур в городе Карабулаке в республике Ингушетия завершилась, при этом режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать. Специальный режим был введен с 19 часов 30 минут 2 марта.

Карабулак располагается в центральной части республики Ингушетия, на левом берегу реки Сунжи, в 9 км к западу от центра Сунженского района — города Сунжи и в 22 км к северо-востоку от города Магас. В городе проживает более 43 тысяч человек.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.