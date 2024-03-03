В Башкирии ребенка нашли на дне бассейна

В Абзелиловском районе Башкирии пятилетний мальчик захлебнулся в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел вечером 2 марта, пятилетний ребенок пришел в бассейн вместе с матерью и тремя детьми. Спустя некоторое время мальчика нашли на дне, спасти его не удалось.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Башкирии, следователи установят, соблюдались ли в бассейне меры безопасности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Самарской области в бассейне отеля дети отравились хлором.