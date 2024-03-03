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В Подмосковье женщине едва не отрезало ногу во время приема товара

В Люберцах женщине едва не отрезало ногу во время приема товара

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Люберцы 24 | Главные новости/VK

В Люберцах женщина едва не лишилась ноги, принимая товар. Видео инцидента разместил паблик «Люберцы 24 | Главные новости» во «ВКонтакте».

На кадры предположительно попал момент разгрузки товара. На нем женщина координирует действия водителя фуры, который паркует авто к площадке разгрузки. В какой-то момент металлический гидроборт (устройство для подъема груза с уровня земли до уровня пола авто. — «Газета.Ru») врезается женщине в ногу, которую она оставила на пути движения большегруза.

Детали инцидента, а также информация о состоянии пострадавшей отсутствуют.

Ранее в Тобольске работница супермаркета сломала позвоночник, принимая товар.

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