В Подмосковье в ночь на воскресенье пришли январские морозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в ночь на воскресенье в Подмосковье пришли январские морозы.

По словам синоптика, холоднее всего было на юге области, в Серебряных Прудах. Там температура опустилась до -14,8°С.

«Минувшей ночью в Центральной России местами ударили январские морозы. В условиях антициклональной ясной погоды в Подмосковье холоднее всего было на юге — в Серебряных Прудах — минус 14,8. Морозно было в Луховицах — минус 13,4, Зарайске — минус 12,8, Черустях — минус 11,6», — поделился Тишковец.

Он отметил, что такие температуры соответствуют климатическим показателям середины зимы. В ночь на понедельник также местами ожидается морозная погода.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в воскресенье, 3 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без мокрого снега. В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться: от 0 до плюс 5 градусов.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.