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В Карабулаке продолжается контртеррористическая операция

Силовики продолжают контртеррористическую операцию в Карабулаке

В Карабулаке республики Ингушетия продолжается контртеррористическая операция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По данным агентства, в регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО).

«Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков», — поделился источник.

Отмечается, что силовики заблокировали группу бандитов в районе улиц Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По предварительной информации, боевики планировали совершить террористические акты.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что в ингушском городе Карабулак силовые структуры заблокировали террористов в частном доме. В городе был введен режим контртеррористической операции.

15 февраля правоохранители Ингушетии нашли тайник с боеприпасами и патронами.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.

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