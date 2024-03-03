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Банды выпустили сотни заключенных из главной тюрьмы Гаити

Gazette Haiti: банды напали на главную тюрьму Гаити и выпустили заключенных

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Ralph Tedy Erol/Reuters

Члены вооруженных группировок напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен заключенных. Об этом сообщил местный новостной портал Gazette Haiti.

Атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министра Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы с вооруженными группировками. По данным портала, охранников тюрьмы отпустили после освобождения заключенных.

1 марта агентство The Associated Press сообщало, что бандитские группировки парализовали жизнь столицы Гаити Порт-о-Пренса, а их главарь заявил о намерении «освободить» страну. В репортаже агентства говорилось о бронетехнике, патрулирующей пустые улицы в центре города и дежурящие возле трущоб, контролируемых бандами.

В начале февраля портал Haiti Libre писал, что 69% опрошенных жителей Гаити хотят, чтобы в страну были введены иностранный военный и полицейский контингент для помощи местным правоохранителям в борьбе с вооруженными бандами.

Ранее в Гаити попросили у Путина защиты от действий США.

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