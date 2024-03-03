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В Приморье не допустили переход «большого» огня на жилые дома

В Приморье пожарные предотвратили переход природных пожаров на жилые дома

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Пожарным удалось не допустить переход огня на жилые дома в Приморье, где два дня происходил крупный природный пожар рядом с двумя населенными пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства ГО и ЧС.

«В Хасанском округе приморским пожарным удалось предотвратить переход огня на населенные пункты <...> Угроза населенным пунктам была «отбита», — сказано в сообщении ведомства.

По данным министерства, с 1 по 2 марта на территории округа зарегистрировали 23 термоточки. В связи с этим краевой оперативный штаб принял решение увеличить силы и средства по локализации огня в три раза. В еще пяти пожарных частях были задействованы караулы, а также увеличилось количество автоцистерн. Кроме краевых пожарных задействованы силы КГУ «Лесоохрана» и «Земля леопарда».

2 марта представитель правительства региона сообщал, в Приморье рядом с населенными пунктами Хасан и Гвоздево тушат два природных пожара площадью 363 гектара. В соцсетях распространилась информация, что пожар якобы подобрался к погранпереходу в Краскино, который также находится в Хасанском округе Приморья.

В конце февраля сообщалось, что лесной пожар в техасском округе Хатчинсон охватил свыше 200 тысяч гектаров и стал вторым по величине за все время наблюдений в Техасе.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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