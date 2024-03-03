Трехлетий ребенок впал в кому после отравления уксусом

В Петербурге медики детской больницы имени Филатова борются за жизнь трехлетней девочки, которая отравилась яблочным уксусом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Пушкинском районе Петербурга, скорую помощь трехлетней девочке вызвали родители, обеспокоенные ее состоянием, к приезду медиков ребенок потерял сознание.

По словам родителей, дочь могла отравиться яблочным уксусом, состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое, ребенок в коме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двое детей отравились таблетками от спазма мышц в Ингушетии.