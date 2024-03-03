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В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

В мэрии Белгорода сообщили, что угроза ракетной опасности в регионе отменена

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Угроза ракетной опасности отменена в Губкинском и Старооскольском городских округах. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.

«Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности», — уточнили в сообщении.

Угрозу ракетной опасности объявили в Губкино и Старом Осколе в 01:47 мск.

В конце февраля в Курской области объявили ракетную тревогу. Губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон. Жителям, которые находятся на улице он рекомендовал зайти в ближайший подземный переход или паркинг.

До этого Старовойт сообщал, что украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе. В результате были повреждены дом и автомобиль.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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