В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

Угроза ракетной опасности отменена в Губкинском и Старооскольском городских округах. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.
«Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности», — уточнили в сообщении.
Угрозу ракетной опасности объявили в Губкино и Старом Осколе в 01:47 мск.
В конце февраля в Курской области объявили ракетную тревогу. Губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон. Жителям, которые находятся на улице он рекомендовал зайти в ближайший подземный переход или паркинг.
До этого Старовойт сообщал, что украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе. В результате были повреждены дом и автомобиль.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.