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Аналитики рассказали, в каких странах российские туристы провели зимовку

Россияне в этом сезоне зимовали в Таиланде, ОАЭ и Индонезии

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Depositphotos

Самым популярным направлением для зимовок у россиян стал Таиланд: 50% длительных зарубежных бронирований оформлены в городах и на курортах этой страны. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего путешественники выбирали там отели категории «три звезды» (на них приходится 33% заказов), средняя стоимость — 4 700 рублей за ночь.

Второе место занял ОАЭ: доля страны составляет 5,5%. Там россияне предпочитали зимовать в пятизвездочных гостиницах (37% бронирований) со средней стоимостью 30 000 рублей в сутки. А замыкает тройку лидеров Индонезия, где пережидают холода 4,7% путешественников. Тут наиболее востребованы трехзвездочные отели (46% заказов), в среднем сутки стоят 4 500 рублей.

Некоторые россияне отдыхали от морозов во Вьетнаме (доля 3,6%), где чаще всего останавливаются в трехзвездочных отелях (64% бронирований) со средней стоимостью 2 800 рублей в сутки. В пятерку также попала Япония, которую выбрали 3,4% зимовщиков. В Стране восходящего солнца туристы выбирают гостиницы с тремя звездами (50%), где ночь стоит около 12 500 рублей.

Кроме того, в десятку попали Турция (2,5%), Италия (2,2%), Мексика (2,0%), Китай (1,9%) и Испания (1,7%). В Турции, Италии и Мексике российские путешественники обычно бронируют на долгий срок объекты размещения без звезд — апартаменты и гостевые дома, средняя стоимость ночи в такого типа жилье составляет 2 600 рублей, 13 600 рублей и 5 300 рублей соответственно. А вот в Китае и Испании самым популярными оказались четырехзвездочные отели. Сутки в испанской гостинице стоят около 15 800 рублей, а в Китае — примерно 8 800 рублей.

Ранее поток россиян во Вьетнам вырос в полтора раза.

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