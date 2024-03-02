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СМИ: сервис, в котором перехватили беседу военных ФРГ, используют для связи

WSJ: в ФРГ сервис, в котором перехватили беседу военных, используют для связи

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Markus Schreiber/AP

Ведомства правительства ФРГ используют для связи тот же сервис, которым воспользовались военные, чей разговор перехватили. сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания сервис для конференс-коллов Cisco WebEх широко используется военными и другими ведомствами немецкого правительства.

Один неназванный высокопоставленный чиновник заявил изданию, что произошедшее должно стать для властей сигналом к действию.
В статье обратили внимание, что из-за перехвата разговора отправка ракет Taurus на Украине стала менее вероятной.

Накануне в Германии признали уязвимость системы безопасности. Такое заявление сделала глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что ситуация вокруг записи разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus, будет быстро расследована.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.

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Утечка разговора военных ФРГ
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