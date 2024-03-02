СМИ: сервис, в котором перехватили беседу военных ФРГ, используют для связи

Ведомства правительства ФРГ используют для связи тот же сервис, которым воспользовались военные, чей разговор перехватили. сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания сервис для конференс-коллов Cisco WebEх широко используется военными и другими ведомствами немецкого правительства.

Один неназванный высокопоставленный чиновник заявил изданию, что произошедшее должно стать для властей сигналом к действию.

В статье обратили внимание, что из-за перехвата разговора отправка ракет Taurus на Украине стала менее вероятной.

Накануне в Германии признали уязвимость системы безопасности. Такое заявление сделала глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что ситуация вокруг записи разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus, будет быстро расследована.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.