Очевидцы сообищили о взрывах в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло два громких взрыва. Об этом сообщили жители города Ломоносов, который входит в состав Петродворцового района города, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что взрывы были слышны недалеко от порта Бронка. По предварительным данным, над Финским заливом был сбит БПЛА.

Telegram-канала 112 сообщил, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.

Утром 2 марта звук мощного взрыва раздался в небе над Санкт-Петербургом. Инцидент произошел в районе Пискаревского проспекта.

После этого власти Калининского района Санкт-Петербурга сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района города.

До этого взрыв произошел недалеко от электрической подстанции, расположенной на улице Шефской в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал о повреждениях после ЧП в Санкт-Петербурге.