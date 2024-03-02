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Бойцов ГРОМ «Каскад» поблагодарили за работу и верность присяге

Андрей Турчак: бойцы ГРОМ «Каскад» уничтожили более 5 тысяч целей

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Пресс-служба «Единой России»

Бойцы бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» уничтожили более 5 тыс. целей за время своей работы, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с бойцами.

«История бригады началась в марте 2022 года. Многие командиры нам тогда говорили: «Вы - наши глаза». И это было главной задачей. И главной наградой», — сказал он.

Турчак отметил, что депутаты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого Братства» продолжают принимать участие в СВО.

«Низкий поклон моему товарищу полковнику, командиру «Каскада», депутату Госдумы Дмитрию Саблину за это большое дело. Спасибо всем, кто стоял у истоков бригады», — сказал Турчак.

Также Турчак поблагодарил бойцов за работу и верность присяге.

Турчак подчеркнул, что за время работы подразделение совершило почти 13 тыс. вылетов.

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