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КПП в Крыму, где была обнаружена взрывчатка, работает штатно

В Крыму КПП «Джанкой», где под машиной обнаружили взрывчатку, работает штатно

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Depositphotos

Пункт пропуска «Джанкой», где было обнаружено самодельное взрывное устройство под днищем следовавшего в Крым автомобиля, работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время КПП работает в штатном режиме, очередей нет», — говорится в сообщении.

Утром 2 марта агентство РИА Новости сообщило, что в машине при въезде в Крым на пункте пропуска «Джанкой» нашли самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства.

Отмечалось, что сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, был обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сиденьем предмет, похожий на взрывное устройство. После этого автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, и специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.

1 марта завербованная Службой безопасности Украины женщина рассказала, как готовилась к теракту в Крыму. Накануне ее вместе с подельником задержали сотрудники ФСБ.

Ранее предприниматель Илон Маск поддержал заявление основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса о необходимости завершить конфликт на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса.

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