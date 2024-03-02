КПП в Крыму, где была обнаружена взрывчатка, работает штатно

Пункт пропуска «Джанкой», где было обнаружено самодельное взрывное устройство под днищем следовавшего в Крым автомобиля, работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время КПП работает в штатном режиме, очередей нет», — говорится в сообщении.

Утром 2 марта агентство РИА Новости сообщило, что в машине при въезде в Крым на пункте пропуска «Джанкой» нашли самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства.

Отмечалось, что сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, был обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сиденьем предмет, похожий на взрывное устройство. После этого автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, и специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.

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