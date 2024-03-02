Экоактивисты разрисовали оранжевой краской фасад канцелярии канцлера в Берлине

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») разрисовали оранжевой краской фасад канцелярии канцлера в Берлине в знак протеста против недостаточных, по их мнению, действий немецкого правительства в борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

Протестующие в ярко-оранжевых жилетах разрисовали стену ладонями и надписью «Помогите! Ваши дети», после чего в дело вмешалась полиция.

В Letzte Generation подчеркнули, что все манифестанты младше 20 лет. В их обращении, среди прочего, говорится: «Мы молоды, мы в отчаянии, мы напуганы и мы в ярости. Мы первое поколение, выросшее в условиях климатического кризиса».

28 января экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» в музее Лувра ради отстаивания своего права «на здоровое и устойчивое питание».

16 декабря авиакомпания Lufthansa предъявила экоактивистам «Последнего поколения» крупный счет из-за захвата ими взлетно-посадочных полос в трех немецких аэропортах и задержку рейсов.

Ранее активисты Letzte Generation пожаловались на непонимание и насилие со стороны водителей во время проведения ими протестных акций в Вене.