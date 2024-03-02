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Стало известно о состоянии следователей после атаки дрона в Брянской области

ТАСС: один сотрудник СК после атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии

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Reuters

В результате атаки украинского беспилотника в Брянской области один из следователей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

«Один сотрудник тяжелый (тяжело раненный. — «Газета.Ru»), остальные — легкие и контуженные», — сказал он.

2 марта следственная группа Следственный комитет РФ в ходе работы в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке украинского беспилотника. Отмечалось, что в настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи установят личности причастных к атаке на сотрудников СК РФ, действиям каждого дадут надлежащую правовую оценку.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что следственная группа СК РФ, проводившая следственные действия в приграничной зоне Брянской области, пострадала от сброшенного украинским дроном боеприпаса. 1 марта стало известно, какой объект ВСУ попытались атаковать дронами в Нижегородской области.

Ранее власти Брянской области увеличили выплаты за контракт с Минобороны РФ.

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