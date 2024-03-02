В Херне собака отгрызла и съела гениталии хозяина

В Германии полицейские нашли в доме мужчину без гениталий, истекающего кровью, напасть на пенсионера могла его собака. Об этом сообщает WDR.

В полицию обратились жители района Эйкель в Херне, они сообщили, что им мешает лай собаки. Правоохранители, прибывшие на вызов, вошли в помещение, из которого раздавался лай и обнаружили на полу окровавленного мужчину, у 66-летнего пенсионера отсутствовали гениталии.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, он находится в состоянии медикаментозного сна и пока не пришел в себя. Следователи не обнаружили следов взлома и беспорядка в доме.

Предположительно, на мужчину напала его собака, отгрызла ему гениталии и съела.

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