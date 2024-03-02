В Екатеринбурге возле электроподстанции произошел взрыв

Взрыв произошел недалеко от электрической подстанции, расположенной на улице Шефской в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, звук взрыва раздался недалеко от здания подстанции «Калининская». В качестве одной из причин произошедшего рассматривается короткое замыкание и последовавшее за ним повреждение трансформатора.

Как рассказали в антитеррористической комиссии Свердловской области, после инцидента специалисты не зафиксировали никаких сбоев с энергоснабжением в городе. В данный момент оборудование на электрической подстанции работает в штатном режиме, уточняется в Telegram-канале структуры.

«Правоохранительные органы проводят проверку в районе электроподстанции «Калининская» в Екатеринбурге. <...> Пострадавшие отсутствуют. На месте работают специалисты ПАО «Россети Урал», — говорится в публикации.

1 марта в подмосковном городе Серпухове загорелся один из жилых домов. Очевидцы произошедшего рассказали, что пожару предшествовал взрыв. При этом площадь возгорания составила 155 квадратных метров.

Позже телеканал «360» сообщил, что в здании произошел взрыв газа. К тому моменту сотрудники экстренных служб уже ликвидировали открытое горение и приступили к ремонтным работам.

Ранее жители Казани заявили о звуке взрыва в районе местной теплоэлектроцентрали.