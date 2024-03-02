Росгвардия назвала предположительную причину ЧП в Петербурге

Дом на Пискаревском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, предварительно, получил повреждения в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии по Северо-Западному округу (СЗО).

В заявлении отмечается, что утром 2 марта сотрудники ведомства прибыли на место для обеспечения эвакуации жителей поврежденного дома и охраны их имущества. Всего из помещений вывели около 100 граждан.

«Около 7:15 наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте <...>, оперативно прибыли на место и <...> организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА», — говорится в публикации.

Представители ведомства уточнили, что в эвакуации людей также приняли участие сотрудники экстренных служб.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате «происшествия» в двух жилых домах было повреждено остекление балконов. Никто из граждан серьезно не пострадал.

При этом в комитете здравоохранения города рассказали, что после инцидента за медицинской помощью к специалистам обратились шесть человек. В том числе была госпитализирована 92-летняя женщина, у которой выявили симптомы реакции на стресс.

Ранее пострадавшим из-за падения БПЛА в Петербурге пообещали выплатить компенсации.