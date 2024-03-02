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Количество участников тестового голосования в Москве превысило 650 тысяч человек

Более 650 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в Москве

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Более 650 тыс. человек протестировали систему электронного голосования в Москве, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

«Сегодняшнее тестирование еще раз доказывает удобство и популярность электронного голосования. Сам процесс занимает не больше пяти минут и голосовать можно откуда угодно», — отметил Ковалев.

Также начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что с помощью тестового голосования специалисты могут проверить нагрузку на систему.

«Тестовое голосование всегда проводится, чтобы протестировать все компоненты системы электронного голосования в условиях, максимально похожих на реальные выборы», — отметил он.

Напомним, 2 марта с 10 до 14 часов в Москве проходит тестовое голосование перед выборами президента России. В ходе теста участникам предлагается ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

Принять участие в тестовом голосовании могут жители с постоянной регистрацией в Москве возрастом от 18 лет.

Напомним, выборы президента России пройдет с 15 по 17 марта.

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