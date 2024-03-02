В Кургане четвероклассник торговал наркотиками

В Курганской области 10-летнего школьника заподозрили в торговле наркотиками, мальчика задержали вместе со старшим подельником. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Школьника вместе с 32-летним подельником задержали в подъезде одного из жилых домов в Кургане. У четвероклассника с собой было около ста граммов синтетического опиода — карфентанила.

Второй подозреваемый, ранее судимый за сбыт наркотических средств, имел при себе 11 граммов такого же вещества, школьник раскладывал закладки вместе со взрослым наркокурьером. С 10-летним задержанным и его родителями работают полицейские.

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