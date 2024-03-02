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Стали известны самые обсуждаемые темы по итогам послания президента

Нацпроект «Семья» чаще всего обсуждают в соцсетях после послания президента

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россияне чаще всего обсуждают национальный проект «Семья» в социальных сетях после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Аналитики отметили, что такой интерес к проекту говорит о высокой поддержке этой инициативы среди россиян.

Также самой обсуждаемой темой пользователей соцмедиа стало развитие инфраструктуры (реконструкция объектов здравоохранения, транспорт и т.д.).

По данным исследования, в тройку самых обсуждаемых тем по итогам послания президента вошли изменение фиксальной системы и улучшение уровня жизни населения.

В рамках исследования Brand Analytics провели анализ 312 млн публичных сообщений пользователей на русском языке.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.

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