Стали известны самые обсуждаемые темы по итогам послания президента

Россияне чаще всего обсуждают национальный проект «Семья» в социальных сетях после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Аналитики отметили, что такой интерес к проекту говорит о высокой поддержке этой инициативы среди россиян.

Также самой обсуждаемой темой пользователей соцмедиа стало развитие инфраструктуры (реконструкция объектов здравоохранения, транспорт и т.д.).

По данным исследования, в тройку самых обсуждаемых тем по итогам послания президента вошли изменение фиксальной системы и улучшение уровня жизни населения.

В рамках исследования Brand Analytics провели анализ 312 млн публичных сообщений пользователей на русском языке.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.