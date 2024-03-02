Истощенную трехлетнюю девочку, искусанную насекомыми, нашли в захламленном доме

В штате Огайо полиция обнаружила в захламленном доме трехлетнюю девочку, ребенок был сильно истощен и искусан насекомыми. Об этом сообщает Daily Mail.

В городе Фэйрборн сотрудники полиции обнаружили в захламленном доме ребенка, трехлетняя девочка находилась в спальне, комната была завалена бутылками, липкими ловушками для мух, вокруг ребенка ползали тараканы и кружили комары.

По данным местных правоохранителей, пострадавшая весила не более 16 фунтов (менее восьми килограммов), ее экстренно доставили в больницу. Мать девочки задержали, женщине предъявлено обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетней.

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