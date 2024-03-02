Папа Римский Франциск осудил гендерную теорию. Об этом сообщает Bild.

Глава католической церкви назвал гендерную теорию «самой страшной опасностью нашего времени». По его мнению, это «злая идеология», которая стремится «стереть различия между мужчинами и женщинами».

«Упразднить различия — значит упразднить человечество», — сказал понтифик.

До этого папа Римский уже критиковал гендерную теорию, согласно которой половая идентичность определяется социокультурными факторами. В 2016 году он говорил о попытках «коварной индоктринации гендерной теории», комментируя содержание учебников, по которым дети учатся во Франции.

В 2019 году Ватикан опубликовал текст, призванный помочь учителям католических школ противостоять «гендерной идеологии», которая отрицает «естественное различие между мужчинами и женщинами».

В декабре 2023 года Конгрегация вероучения Римско-католической церкви приняла декларацию Fiducia supplicans. Документ подписал папа римский Франциск, в нем впервые в истории католической церкви предлагается благословение однополых союзов.

Позднее Российская католическая церковь назвала недопустимым благословение однополых браков. В ходе пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) было обращено внимание на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения Христианства отношениях, являются недопустимыми. Речь идет о живущих в так называемом гражданском браке, вступивших в брак во второй раз, однополых парах.

Ранее папа Римский вернулся в Ватикан после прохождения медобследования.