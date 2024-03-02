Главврач отозвал иск из суда на медсестру, которая пожаловалась на его премию

Главный врач Калужской больницы скорой медицинской помощи Алан Цкаев отозвал иск в суд на медсестру, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину, рассказав о проблемах медучреждения. Об этом написал в своем Telegram-канале местный журналист Евгений Серкин.

Отмечается, что ему сделали «серьезный выговор из-за самодурства». Сама медсестра из больницы уже уволилась. Дата судебного заседания была назначена на 13 марта.

29 февраля сообщалось, что Цкаев подал в суд на медсестру. По данным Калужского районного суда, иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации» подан Цкаевым 13 февраля. В январе 2024 года медсестра областной больницы Эльмира Зайдулина пожаловалась Путину на проблемы учреждения. Она подробно рассказала в своем обращении о нехватке лекарств, перевязочных материалов, увольнениях медиков и зарплате. Она упомянула, что в 2019 году главный врач больницы Алан Цкаев получил премию в размере 9 миллионов рублей.

Ранее Ксения Собчак заявила, что намерена подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильма о ней.