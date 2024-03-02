Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главврач отозвал иск из суда на медсестру, которая пожаловалась на его премию

Калужский врач отозвал иск на медсестру, которая рассказала Путину о его премии

close
100%
Freepik.com

Главный врач Калужской больницы скорой медицинской помощи Алан Цкаев отозвал иск в суд на медсестру, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину, рассказав о проблемах медучреждения. Об этом написал в своем Telegram-канале местный журналист Евгений Серкин.

Отмечается, что ему сделали «серьезный выговор из-за самодурства». Сама медсестра из больницы уже уволилась. Дата судебного заседания была назначена на 13 марта.

29 февраля сообщалось, что Цкаев подал в суд на медсестру. По данным Калужского районного суда, иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации» подан Цкаевым 13 февраля. В январе 2024 года медсестра областной больницы Эльмира Зайдулина пожаловалась Путину на проблемы учреждения. Она подробно рассказала в своем обращении о нехватке лекарств, перевязочных материалов, увольнениях медиков и зарплате. Она упомянула, что в 2019 году главный врач больницы Алан Цкаев получил премию в размере 9 миллионов рублей.

Ранее Ксения Собчак заявила, что намерена подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильма о ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами