Победительница «Мисс Европа» Гадиева заявила, что голосование на конкурсе было прозрачным

Уроженка Татарстана Роза Гадиева, завоевавшая титул «Мисс Европа — 2024» в Бейруте, рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что до последнего не была уверена в своей победе. По ее словам, ходили разговоры о том, что все на конкурсе куплено, но в итоге голосование было абсолютно прозрачным.

«За долгое время Россия выиграла в этом международном конкурсе красоты. Это исторический момент. То, что сейчас в СМИ говорится от украинцев, это неправда. Голосование было абсолютно прозрачным. У каждого жюри были ноутбуки, голосование на всеобщее обозрение, то есть невозможно было подделать голоса или купить, выкупить. Я до последнего не знала, что выиграю, именно поэтому мне даже пришлось поменять свои билеты после конкурса, потому что меня ожидали большие выходы в СМИ и интервью», — сказала Гадиева.

Россиянка призналась, что атмосфера на конкурсе была напряженной. Участницы от некоторых стран отказывались стоять рядом с Гадиевой, игнорировали ее просьбы сделать фото или видео, устраивали различные провокации.

«Не все страны были дружественные. Но тем не менее я не реагировала ни на какие провокации. Конечно, никак не могли выиграть девушки, которые устраивали там скандалы. В первую очередь «Мисс Европа» – это леди, а не какая-то там скандалистка. И мне каждый раз повторяли жюри, что им нравится, как я реагирую на девочек, на провокации. Некоторые страны даже, которые не хотели вставать со мной рядом, я на них вообще не реагировала никак. Они удивлялись моей реакции, моей стабильности, и, я думаю, это тоже поспособствовало победе», — отметила Гадиева.

С 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте проходил Международный конкурс красоты «Мисс Европа--2024». По его итогам россиянка Роза Гадиева заняла первое место, второе и третье места заняли представительницы Турции и Белоруссии.

После завершения конкурса украинская участница Милена Мельничук обвинила Россию и Белоруссию в подкупе жюри и несправедливом судействе.

Ранее Гадиева раскрыла стоимость платья, в котором представит Россию на конкурсе красоты в Ливане.